14.30 – Al via la maxi esercitazione nazionale emergenze della CRIin Sardegna, a Olbia. Fino al 4 Dicembre, oltre 400 volontari specializzati provenienti da tutta Italia si incontreranno per simulare la risposta alle crisi in caso di calamità e testare la capacità di reazione. Come rende noto la stessa Croce Rossa Italiana sulla sua pagina ufficiale di Twitter e sul suo sito web istituzionale.

Federica Romeo