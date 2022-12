USA, al via centinaia di licenziamenti alla CNN

10:50 – Alla CNN sono pronte centinaia di lettere di licenziamento. Lo rende noto lo stesso network all news secondo cui i tagli sono necessari dopo la fusione di WarnerMedia con Discovery (Warner BrosccDiscovery, Inc.) che ha dato vita ad un gigante della comunicazione tuttavia con debiti da miliardi dollari.

In una nota ai dipendenti Chris Licht, nominato amministratore delegato del network lo scorso maggio, ha definito i licenziamenti ‘un pugno nello stomaco’. “E’ estremamente difficile – ha detto – dire addio a qualsiasi membro del team CNN, figuriamoci a tanti”. Non è stato reso noto il numero esatto di persone interessate dal licenziamento ma si tratta per la maggior parte di collaboratori. (Fonte: ANSA).