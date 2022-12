Crotone tende una mano a dei migranti afghani e africani

A Crotone sono arrivati 11 migranti dell’Afghanistan e dell’Africa subsahariana, a seguito dell’accordo firmato dal Ministero dell’Interno e dal Ministero Affari Esteri con Enti di natura benefica per la realizzazione del progetto “Apertura corridoi umanitari”.

Prima di arrivare in Calabria, erano partiti, in due corridoi umanitari, dalla Libia e dal Pakistan, giunti all’aeroporto di Roma Fiumicino hanno effettuato i diversi controlli dalla polizia di Frontiera per la dislocazione in varie regioni italiane.

La questura di Crotone, sta registrando delle istanze di Protezione Internazionale e al contestuale rilascio del permesso di soggiorno per richiesta d’asilo, così i rifugiati potranno regolarizzarsi e trovare un lavoro e interagire con i vari sistemi pubblici. (Fonte gazzettadelsud.it)

AO