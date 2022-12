Ida Caterini e la sua “vocazione” per i gioielli

Più che un lavoro il suo, è una autentica vocazione, appartiene infatti ad una tradizione orafa lunga 4 generazioni. Inizia a creare i suoi primi gioielli nel 2018. “Ho guardato tutta la vita la mia famiglia creare gioielli – dice – senza sapere che quel destino mi apparteneva, la passione per questo lavoro scorreva dentro me, prima ancora che io me ne accorgessi”.

Con la morte del padre Ida, ha sentito il bisogno di avvicinarsi al mondo della gioielleria, con il desiderio di portare avanti un pezzo del suo mondo. Come si “respira” all’interno del suo nuovo punto vendita, appena inaugurato, in via a Reggio Calabria.

Da dove partirà con una nuova avventura, oltre a creare gioielli che rispecchiano il suo modo di essere e quindi semplici, lineari, alla portata di tutti, da indossare tutti i giorni, farà – come ci ha svelato durante la nostra intervista – una collezione in oro e diamanti, per le occasioni più importanti e per accontentare a 360° la sua clientela.