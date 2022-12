Inaugurazione di” Forme e Colori” a Sala Fallara, i ragazzi del “N. Pizi” espongono le loro creazioni

La collettiva di pittura e scultura ospita i lavori degli alunni dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Nicola Pizi” di Palmi, creando un movimento culturale nella città del porto che ha letteralmente ravvivato gli animi. “È la mostra della cultura, – ha sottolineato la Preside, prof.ssa M. D. Mallamaci, durante il suo intervento– che deve aprire la mente e creare condivisione pura”.

Graditissima l’esposizione delle opere degli studenti del liceo artistico “N. Pizi” di Palmi, che hanno dato un grande contributo alla buona riuscita dell’evento, dimostrando di saper fare, di voler fare e che a discapito di qualunque altra opinione, rappresentano un bellissimo futuro. L’arte è l’espressione della bellezza e non possiamo farne a meno già solo per il semplice fatto che rende la nostra vita più piacevole.

Cosa rappresenta l’arte per gli alunni del liceo artistico “N. Pizi”? Sarà la Dirigente ad esprimere lo stato d’animo dei nostri alunni, dei giovani artisti: ” Educare i giovani alla bellezza – è questo il messaggio che il “N. Pizi” intende trasmettere – l’ arte è espressione della bellezza, è un momento di evasione, ha il potere di renderci liberi!” Di grande rilievo inoltre l’intervento del sindaco della città, Aldo Alessio, che ha dimostrato entusiasmo nei confronti dell’iniziativa sottolineando il valore dell’arte e il risveglio culturale che sta animando la città.

Attraverso questa esposizione è possibile venire a conoscenza degli artisti del luogo che lavorano per amore della loro terra. Presente anche il parroco della città di Gioia Tauro, Don Antonio Scordo, che conclude sottolineando come l’artista è capace di cogliere la bellezza di Dio! Oltre ai nostri alunni, 40 artisti provenienti da tutta la Calabria hanno esposto le loro opere e i loro cuori ai tanti visitatori in cerca di condivisione.