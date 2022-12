Lega. Salvini: Bene il coinvolgimento dei militanti, buon lavoro a nuovi segretari

(DIRE) Roma, 4 Dicembre – “Brescia, Como, Cremona, Lodi, Pavia, Rovigo e Varese: felice e orgoglioso di come la Lega coinvolga e dia la parola a migliaia di militanti che in questo fine settimana hanno eletto come segretari Roberta Sisti, Laura Santin, Simone Bossi, Claudio Bariselli, Jacopo Vignati, Guglielmo Ferrarese e Andrea Cassani. Sapranno fare squadra, raggiungere nuovi obiettivi e rafforzare sempre di più la nostra Lega”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Vid/ Dire) 19:41 04-12-22