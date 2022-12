Meloni: “basta selezione da scafisti”

Giorgia Meloni, Premier del Governo Italiano, espone in maniera chiara e trasparente in Europa qual’è il problema per l’accoglienza migranti in Italia. “Il problema è semplice. L’Europa deve farsi carico. L’Italia non può più accettare che la selezione la facciano gli scafisti” e poi “francesi e tedeschi, possono decidere alla frontiera chi ha i requisiti e chi no all’ingresso, chi può essere utile come manodopera. Da noi la selezione la fanno i trafficanti sui barconi. L’Italia non può essere sola a pagare il costo dell’ondata di migrazione“

Una verità sacrosanta e banale che stenta però ad essere compresa per motivi di bieca opportunità dagli altri stati facenti parte dell’ Unione Europa. Flussi di migranti economici, dall’Africa e dal Medio Oriente, ingestibili da un solo stato che mettono a rischio la sicurezza nazionale ed ingrassano le tasche della malavita organizzata.

Le mafie fanno del traffico di esseri umani uno dei business più redditizi. Gli scafisti sono spesso totalmente impreparate a gestire le problematiche che si verificano artatamente in mare e che danno poi drammaticamente origini a stragi di innocenti e minori.

FMP