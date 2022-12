Superbonus. Ronzulli (FI): Le regole vanno cambiate con gradualità

(DIRE) Roma, 4 Dic. – “Sulla necessità di rivedere il Superbonus siamo tutti d’accordo: è servito per rimettere in moto la macchina dell’edilizia dopo la pandemia ma, nel tempo, ha generato troppi abusi. Tuttavia, le regole vanno cambiate con tempi congrui e in modo graduale per evitare che cittadini e imprese si trovino nel guado”.

Così al Tg4 la presidente dei senatori di forza Italia Licia Ronzulli che poi ha proseguito: “Non si possono modificare le cose dalla sera alla mattina, per questo Forza Italia ha presentato degli emendamenti che danno più tempo ai cittadini per presentare le Cilas e ottenere il bonus ancora al 110% e per sbloccare i crediti incagliati delle imprese, mettendole, così, in sicurezza”. (Vid/ Dire) 21:31 04-12-22