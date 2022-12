(DIRE) Milano, 5 Dic. – “Questa può essere la legislatura in cui si passa dalle parole ai fatti. Reintrodurremo l’ente Provincia con denari, funzioni e poteri, eletto dal cittadino direttamente, per offrire più servizi e con minori oneri”. Lo afferma il ministro alle Infrastrutture e Vicepremier Matteo Salvini, nel corso del proprio intervento in video durante l’evento ‘L’Italia delle Regioni’ andato in scena questa mattina a Palazzo Lombardia, a Milano. (Nim/ Dire) 17:10 05-12-22