In circa 3000 al Teatro Cilea di Reggio Calabria per il musical Fabularium, chusura trionfale di “Fatti di Musica 2022”

Con grandi e piccini immersi in un viaggio fantastico insieme ai protagonisti di celeberrime fiabe della Disney, si è chiusa trionfalmente nello storico e maestoso Teatro Cilea di Reggio la 36esima edizione di “Fatti di Musica”, il Festival del Live d’Autore ideato e diretto in Calabria da Ruggero Pegna, che presenta e premia con il Riccio d’Argento dell’ orafo crotonese Gerardo Sacco alcuni dei migliori live dell’anno. Circa 3000 spettatori hanno invaso Reggio sin dalla mattina per assistere alle tre repliche dell’unica tappa al Sud dello spettacolare “Fabularium Live – Magic Fantastic Musical”: ben due matinée per le scuole arrivate da ogni angolo della regione e un serale per tutti.

Incredibile il successo e l’entusiasmo che hanno accompagnato i tanti momenti davvero magici dello straordinario spettacolo, scanditi da applausi, esclamazioni di stupore, cori sulle intramontabili colonne sonore di alcuni dei più popolari film d’animazione, da La Spada nella Roccia a Cenerentola, da La Bella e la Bestia a Oceania, fino a Frozen, Aladdin, Mary Poppins, ecc.

Bravissimi tutti i cantanti, attori, ballerini e la squadra tecnica che ha realizzato uno show da incanto, con quadri di scena folgoranti per luci, effetti e costumi. Un’ora e trenta di uno spettacolo unico e per tutte le età, con scenografie e coreografie spettacolari, continui cambi scena, oltre 100 magnifici e scintillanti costumi artigianali, splendidi disegni luci ed effetti speciali, come il video mapping 3D che ha portato il numeroso pubblico a spasso nei sentieri della fantasia. Imprevedibile e geniale l’intreccio della sceneggiatura che ha unito fiabe memorabili. Una menzione speciale la meritano tutte le firme del musical e il ricco cast: Angelo Lucarella e Annalory Fullone, registi e sceneggiatori, Debora Boccuni, coreografa, Annalisa Milanese, eccezionale costumista design & props, Francesco Paolo Caragiulo, scenografo e show design, Myriam Campanello e Riccardo Scaringella, digital artists, Roberto De Bellis, light design e Davide Petrone, sound engineering. Nel cast, oltre ad Angelo Lucarella ed Annalory Fullone, anche Laura Legrottaglie, Rosanna Cassano, Giovanni Valente, Marco Buzzerio, Veronica Giusti, Flavia De Bartolomeo, Giuseppe Visaggi, Gabriella Serio. Una produzione Mat-Entertainment e AncheCinema.

“E’ stata una grande festa, la migliore chiusura possibile per un’edizione fantastica di Fatti di Musica – ha commentato Ruggero Pegna – L’entusiasmo e l’emozione negli occhi di genitori, ragazzi e bambini, danno sempre una sensazione meravigliosa! Ringrazio – ha proseguito il promoter – i docenti e i dirigenti scolastici che hanno aderito e tutto il pubblico. Ringrazio anche il direttore del Museo Nazionale Carmelo Malacrino, per l’ospitalità data ai ragazzi che dopo lo show hanno visitato i Bronzi, nel segno di una collaborazione che ha offerto a migliaia di studenti giunti per i miei eventi una bellissima opportunità. Un’operazione culturale e di divertimento indimenticabile per tutti! Si chiude un’ennesima grande edizione ancora con numeri record di presenze (circa 50mila), la promozione di luoghi incantevoli come il Teatro dei Ruderi nell’Area Archeologica di Cirella Antica e altre affascinanti location, spettacoli eccezionali tra i più belli e attesi, come il ritorno di Notre Dame De Paris con il cast originale e, tra gli altri, lo storico concerto di Riccardo Cocciante con l’intera Orchestra, il bluegrass statunitense di Joe Bastianich e La Terza Classe, i live indirizzati ad un pubblico giovanile con le star del momento, Irama, Rkomi, Franco126, Barreca, Carl Brave, il lametino Luigi Strangis vincitore di amici e tante esclusive per altri eventi! Grazie a tutti coloro che hanno collaborato, dopo tanti anni, l’avventura continua!”.

Pegna, infatti, ha già confermato i primi eventi del 2023: apertura il 24 e 25 febbraio dallo storico Teatro Rendano di Cosenza con la commedia musicale “Van Gogh Cafè”, in prima assoluta per celebrare il 170° Anniversario della nascita di Vincent Van Gogh. Poi “ALIS”, il Gran Galà di Circo contemporaneo di Le Cirque Top Performers, per la prima volta in Calabria dal 21 al 23 aprile 2023 alle ore 21:00 al Palacalafiore di Reggio Calabria, con oltre 20 artisti che vantano partecipazioni nelle produzioni di maggior successo del Cirque du Soleil.

Per tutti la vendita dei biglietti è in corso su www.ticketone.it. (Informazioni: tel. 0968441888, mail info@ruggeropegna.it, web www.ruggeropegna.it).

(Foto di Manuela Faccì Photography)

Comunicato Stampa