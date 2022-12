Napoli. Blitz della Polizia di Stato nei quartieri Forcella e Maddalena: 20 ordinanze

08:16 – A Napoli, è in corso un’operazione della Polizia di Stato nei quartieri di Forcella e Maddalena. Nella stessa sono stati effettuati arresti con accuse a vario titolo per: per associazione di tipo mafioso, estorsione e detenzione di armi.

Si tratterebbe di persone legate al clan camorristico Mazzarella così come riportato sulla pagina Twitter ufficiale della Polizia di Stato. In questa vasta operazione anticamorra risulterebbero indagate 20 persone verso cui il GIP di Napoli ha emesso altrettante misure cautelari

Federica Romeo