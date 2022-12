Rimini. Trovato in possesso di 14 involucri contenenti cocaina: arrestato

Trovato in possesso di 14 involucri contenenti cocaina: arrestato dalla Polizia di Stato

Nel pomeriggio di ieri 1° Dicembre 2022 personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino albanese per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, alle ore 16.30 una volante della Questura di Rimini durante il normale servizio di perlustrazione e controllo del territorio, nel transitare in Via Ambrosoli, notava un soggetto appiedato, tratto in arresto lo scorso mese per analogo motivo, pertanto decideva di sottoporlo a controllo di polizia.

Il soggetto alla vista dei poliziotti, pensando di non essere stato notato, si nascondeva dietro a una siepe e gettava un contenitore all’interno della recinzione del parto tematico “Fiabilandia”.

Lo stesso, una volta raggiunto e bloccato dai poliziotti, consegnava banconote di vario taglio per un totale di 155 €, e, nello stesso frangente, un poliziotto recuperava il contenitore porta occhiali al cui interno c’erano 14 involucri in cellophane contenenti sostanza poi accertata essere cocaina, per un peso complessivo di gr. 5 circa.

In considerazione dei fatti accaduti il soggetto veniva tratto in arresto e sottoposto nella mattinata di oggi al giudizio Direttissimo. Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.