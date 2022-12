Sudan: accordo tra i militari e i civili

E’ stato firmato un accordo tra i leader militari e civili del Sudan, che prevede di porre fine alla crisi che il Paese attraversa da un anno, dopo il colpo di stato, che ha aggravato la situazione politica ed economica del popolo.

L’accordo, che nasce da un processo politico avvenuto in due fasi, è stato firmato da una parte dal capo dell’esercito Abdel Fattah al-Burhan, e dall’altra dai diversi gruppi civili, in particolare dalle Forze per la Libertà e il Cambiamento, espulse dal colpo di Stato (Fonte: ansa.it).

