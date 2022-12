Un grosso incendio è divampato questa mattina intorno alle o6.30 a San Severino Marche, in località Isola. I Vigili del Fuoco, intervenuti dalla sede centrale e in collaborazione con i colleghi di Tolentino con tre autobotti, hanno spento le fiamme evitandone il propagarsi al campo limitrofo. Non si segnalano persone coinvolte.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=83312