Commercio. Shopping natalizio, gli italiani riscoprono made in italy grazie ai social

(DIRE) Roma, 6 Dic. – Viviamo in un’epoca di profonda trasformazione in cui il modo in cui lavoriamo, ci esprimiamo, ci connettiamo con gli altri e facciamo acquisti è cambiato. In questo contesto di profondo rinnovamento, non mancano le sfide per le aziende. Sebbene si stiano facendo strada nuove tecnologie per aiutare le aziende ad affrontare questi cambiamenti, il vero cambiamento riguarda anche le persone. Oggi piattaforme come Facebook, Instagram e WhatsApp sono strumenti essenziali per le piccole attività imprenditoriali locali, soprattutto perché è su queste piattaforme che sempre più spesso si cercano idee, si condividono opinioni e si finalizzano gli acquisti.

Le piattaforme Meta rappresentano il mezzo perfetto per comunicare con gli utenti tramite uno scroll e un doppio tap, raccontare il proprio business e trasmetterne in maniera immediata i valori: una vera e propria rivoluzione nel mondo dello shopping online. Nella cornice della campagna “Le Idee Migliori Meritano di Essere Scoperte”, pensata per dare visibilità alle piccole imprese e incoraggiare le persone a supportarle, in un periodo strategico per il business come le festività natalizie, Meta ha analizzato le abitudini di consumo delle persone sui social, attraverso uno studio commissionato a YouGov, che evidenzia quanto siano centrali etica e sostenibilità nelle scelte d’acquisto degli utenti.

Lo studio ha coinvolto gli utenti di 33 Paesi EMEA (Europe, Middle East, Africa), inclusa l’Italia. Il sondaggio si è svolto su oltre 52.000 adulti nel 2021, 49.563 nel 2020 e oltre 45.000 nel 2019 (in tutti e 3 i casi a dicembre di ciascun anno). (Com/Red/ Dire) 06:10 06-12-22