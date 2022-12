Marocco accede agli ottavi della Coppa del Mondo. Anche a Reggio Calabria i tifosi in piazza a festeggiare

18:50 – Dopo la strepitosa e mirata vittoria della nazionale di calcio del Marocco sulla Spagna ai Mondiali che si stanno disputando in Qatar, sono in molti i tifosi marocchini a festeggiare nelle varie città italiane.

Anche a Reggio Calabria, nella centralissima Piazza Biagio Camagna un nutrito gruppo di supporter del Marocco si è esibito in rumorosi e pacifici festeggiamenti. Un momento di gioia che la comunità marocchina ha voluto condividere con i reggini. Qualche fumogeno e poi canti e balli e via con i video da condividere sui social network.

Il Marocco, con la vittoria odierna ai rigori per 3 a 0, contro la Spagna, accede per la prima volta nella sua storia calcistica agli ottavi dei Campionati di Calcio del Mondo. Fino ad allora la gare era bloccata sullo zero a zero. Strepitoso il portiere marocchino, che tra l’altro gioca nel Siviglia, Yassine Bounou fautore principale della vittoria ai penalty.

Federica Romeo