(DIRE) Roma, 6 Dic. – “C’è un impegno da parte di tutti a mettere a terra le risorse del Pnrr con efficacia. Come ho già detto in tante sedi, e nella mia audizione in commissione è importante che anche negli anni successivi al 2022 ci sia un finanziamento adeguato rispetto all’aumento dei prezzi per il caro materie prime”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine di una riunione con il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. (Zap/ Dire) 17:04 06-12-22