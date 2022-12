Villesse (Go): passeur arrestato dalla Polizia di Frontiera

Durante gli ordinari controlli presso l’ex valico di Sant’Andrea, una pattuglia della Polizia di Frontiera Terrestre di Gorizia, notando un furgone con targa romena fare ingresso in territorio nazionale con a bordo 4 passeggeri, ha intimato lo stop all’automezzo.

Alla guida è stata trovata una cittadina romena, di 43 anni, che è stata tratta in arresto per aver favorito l’ingresso illegale in Italia di 4 migranti egiziani sprovvisti di documenti.

Al termine delle procedure di identificazione, la donna è stata associata presso la Casa Circondariale di Trieste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente mentre i cittadini egiziani sono stati denunciati a piede libero per l’ingresso illegale nel territorio dello Stato.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Gorizia/articolo/768638f232041cc8114576050