Ambiente, Potenti (Lega): Da Pichetto ottime notizie per geotermico

“Dall’audizione odierna in VIII commissione Senato del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza e energetica, Gilberto Pichetto Fratin arrivano buone notizie per la geotermia.

Dalle risposte offerte, infatti, incassiamo importanti conferme sulla centralità del geotermico tradizionale e ad emissioni zero che finalmente metterà in condizioni anche il settore geotermico di essere valorizzato beneficiando degli effetti della conclusione dell’iter sul decreto cosiddetto Fer 2. Il Ministro ha infatti affermato che questo testo è – cito testualmente – alle battute finali.

Esprimo la mia felicitá essendo questa definizione molto attesa in ragione dei contenuti che ha ad oggetto, ovvero la regolazione di importanti incentivi alle fonti rinnovabili innovative tra cui appunto il geotermico, risorsa strategica della quale non possiamo assolutamente fare a meno”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.