11:00 – Attraversando un guado sul Gretano una cisterna carica di gasolio è stata travolta dalla piena del torrente: in salvo il conducente, dopo un complesso intervento dei Vigili del Fuoco per ancorare il mezzo con un cavo d’acciaio e metterlo in sicurezza: La piena è stata causata dal maltempo che ha interessato il territorio di Grosseto. La notizia è stata diffusa, con tanto di video delle operazioni di recupero del mezzo, sulla pagina ufficiale Twitter dei Vigili del Fuoco.

Federica Romeo