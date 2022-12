Engels. Sirene d’allarme attacco nella base militare

07:45 – Nella base militare di Engels, nella regione di Saratov, hanno sonato le sirene dell’allarme attacco. E’ la stessa base che nei giorni scorsi era stata colpita dai droni in dotazione all’esercito ucraino.

Lo rendono noto le autorità locali, citate dall’agenzia TASS. Sempre in base a fonti locali, non ci sono state minacce per le per le infrastrutture civili. La cittadina di Engles in cui c’è una base aerea militare si trova a centinaia di chilometri dal confine con l’Ucraina. Sempre secondo fonti russe le forze armate ucraine, utilizzando droni kamikaze, hanno danneggiato due bombardieri strategici Tu-95. Nei giorni scorsi attacchi simili avevano interessato un’autocisterna carica di carburante esplosa nelle vicinanze dello scalo aeroportuale vicino a Ryazan.

