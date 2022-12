Fisco. Bankitalia: pagina su moneta elettronica raggiungibile come sempre

(DIRE) Roma, 7 Dic. – In un articolo apparso oggi sul quotidiano La Verità si asserisce che la pagina del sito internet della Banca d’Italia che parla di moneta scritturale è “diventata improvvisamente non disponibile”. All’interno dello stesso articolo si afferma anche che “Questo contenuto è sparito ieri proprio all’indomani della relazione di Bankitalia”. Al riguardo Bankitalia precisa che i contenuti citati nell’articolo sono, come di consueto, disponibili sui siti della Banca d’Italia, ad esempio, ai seguenti link:

https://economiapertutti.bancaditalia.it/informazioni-di-base/

https://economiapertutti.bancaditalia.it/informazioni-di-base/moneta-legale-scritturale/

https://economiapertutti.bancaditalia.it/progetti-educativi/funzioni-banca/index.html

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/creazione-moneta-scritturale/index.html

Le informazioni sulla moneta scritturale sono inoltre facilmente raggiungibili attraverso i motori di ricerca utilizzando, ad esempio, le seguenti chiavi: “Banca d’Italia moneta scritturale”, “Banca d’Italia differenza tra contante e moneta scritturale”, “differenza tra contante e moneta scritturale”. L’indicazione della URL riportata nell’articolo risulta non corretta in quanto rimanda a una vecchia pagina, sostituita già dal novembre 2019, contestualmente alla creazione del portale di educazione finanziaria della Banca d’Italia “L’Economia per tutti”, dove sono confluiti tutti i contenuti afferenti alla materia fino a qual momento pubblicati nella Sezione “Servizi al cittadino”.

Il pubblico è stato avvisato della riorganizzazione dei contenuti e reindirizzato verso le nuove pagine con un messaggio reso visibile – per oltre un anno – in apertura della vecchia pagina poi dismessa definitivamente alla fine del 2021. (Rai/ Dire) 18:05 07-12-22