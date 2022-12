(DIRE) Roma, 7 Dicembre – Sono in tutto 3.104 gli emendamenti alla Manovra presentati dai vari gruppi parlamentari in commissione Bilancio alla Camera: 957 dal Partito democratico, 772 dal Movimenti 5 Stelle, 311 da Azione-Italia viva. Per la maggioranza: 285 da Fratelli d’Italia, 151 dalla Lega, 136 da Forza Italia, 45 da Noi moderati (45). Ce ne sono poi 191 dall’Alleanza Verdi-Sinistra, 133 dalle Minoranze linguistiche, 93 arrivano dal gruppo Misto +Europa. (Sor/ Dire) 17:56 07-12-22