Quali tipi di pneumatici e dischi per auto scegliere per la sostituzione

Ogni automobilista prima o poi si trova a dover sostituire i cerchi o gli pneumatici della propria auto. Questo può accadere naturalmente nel corso del tempo, con l’usura degli pneumatici, oppure si può semplicemente graffiare una ruota sul marciapiede o piegare un disco in una buca.

Un tempo i cerchioni erano fatti di normale ghisa. Poi i produttori hanno imparato a utilizzare ghisa con contenuto di carbonio, che ha migliorato le prestazioni. Poi si iniziarono a utilizzare leghe di metalli diversi: magnesio, cromo, nichel, vanadio, cobalto.

I dischi freno si dividono in due tipi.

Non ventilata. Si tratta di una piastra omogenea (con o senza fori), che può presentare intagli che migliorano la ventilazione. Ventilato. Sono costituite da due lastre, separate l’una dall’altra da una cavità. La superficie può anche presentare perforazioni e intagli.

Pericoli derivanti da cerchi e pneumatici non corrispondenti

Molti potenziali pericoli possono derivare dall’uso di set di pneumatici inadeguati. Se si sceglie un’auto o un treno di pneumatici nuovi, si può essere certi che si consumeranno in modo uniforme e sicuro. Tuttavia, se si sostituisce uno pneumatico usurato con uno nuovo, dopo un po’ di tempo il treno di pneumatici avrà una diversa profondità del battistrada. Set di pneumatici con caratteristiche di usura diverse possono modificare il comportamento del veicolo, soprattutto in condizioni atmosferiche avverse.

A seconda della carcassa, i pneumatici si distinguono in:

Diagonali – sono più adatti a mitigare i carichi d’urto quando l’auto si muove su strade con piccole irregolarità. Hanno un design semplice, ma sono difficili da riparare;

Radiali – hanno una trazione migliore rispetto ai diagonali. Questi pneumatici hanno anche una maggiore capacità di carico, una maggiore velocità massima, una maggiore elasticità radiale e un minore riscaldamento.

È sempre meglio utilizzare gli stessi pneumatici con lo stesso disegno del battistrada, le stesse dimensioni e la stessa struttura, quando possibile. Questo vi aiuterà a mantenere un controllo e una stabilità ottimali sulla strada. Non è consigliabile utilizzare pneumatici misti o non abbinati, a meno che il produttore non ne specifichi l’accettabilità.

Come determinare se i dischi dei freni devono essere sostituiti

Se, durante la guida, si osserva

Un aumento del consumo di carburante;

un allungamento dello spazio di frenata;

Durante la guida si avverte un rumore distinto, oltre a un suono di battito;

Durante una brusca frenata, il veicolo si sposta lateralmente;

quando si preme il pedale del freno, la reazione non è rapida ed è necessario premere più volte;

durante l’arresto si sente un fischio o uno stridio;

comparsa di polvere metallica sulla ruota.

Tutti i pro e i contro dei pneumatici diventano particolarmente evidenti quando le condizioni atmosferiche cambiano, la temperatura dell’aria aumenta o diminuisce, così come su tratti stradali difficili. La pressione all’interno delle ruote e il disegno del battistrada, o meglio il suo rilievo, sono importanti per il normale funzionamento dell’auto e il suo adeguato comportamento durante la guida. In caso di violazioni, le condizioni dell’auto ne risentono e possono provocare incidenti.

I produttori tengono conto di tutte queste sfumature e cercano di sviluppare le migliori opzioni per la guida in città o in fuoristrada. Spesso si differenziano per le caratteristiche principali. Gli esperti consigliano a ogni automobilista di avere non solo un ricambio, ma anche diversi set di gomme speciali per tutte le occasioni, per le diverse condizioni atmosferiche.

La corrispondenza tra la larghezza del disco e quella della gomma garantisce un’usura più uniforme. Oltre al controllo e alla stabilità, l’utilizzo dello stesso set di pneumatici garantisce una rotazione uniforme. Il risultato sarà un’usura uniforme, che prolungherà la loro vita e massimizzerà il vostro investimento.

Ma anche con la stessa rotazione, i pneumatici possono avere un’usura non uniforme se la vostra auto ha set di dimensioni diverse sull’anteriore e sul posteriore. Anche le condizioni di guida possono portare a queste conseguenze: potreste perdere uno dei vostri pneumatici a causa di una foratura o di altri danni irreparabili. In questo caso, è necessario decidere se scegliere uno o più pneumatici nuovi per sostituire quelli usurati o danneggiati, oppure scegliere un set completo, rinunciando alla vita residua degli pneumatici non danneggiati.

La cosa migliore è sostituire tutti i pneumatici contemporaneamente, perché in questo modo si migliorano la maneggevolezza e la trazione del veicolo a un livello ottimale. Purtroppo, questa opzione non è sempre disponibile perché richiede un investimento di denaro significativo. (foto di repertorio)

