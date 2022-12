Da alcuni anni i Vigili del Fuoco hanno firmato un protocollo di intesa con l’associazione Donatorinati per implementare il numero di donatori volontari sul territorio nazionale.

Lo spirito che anima la partnership è quello di sviluppare e promuovere una sempre maggiore cultura della donazione del sangue, come gesto civico nell’interesse generale, un regalo per sé e per gli altri durante le feste natalizie.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=83375