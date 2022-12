Sfilata Sociale del Progetto “TABITA” a Maierato (VV) presso il Popilia Country Resort Sabato 10

Co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile. Alle ore 18,00

“TABITA” è un progetto per i giovani calabresi e simbolo di quello spirito di servizio, altruismo e motivazione che dovrebbe animare ogni generazione, organizzato dai partners in ATS Cooperativa Sociale Vibosalus e Associazione di Volontariato Istituto per la Famiglia Sez. 278 Ionadi (VV).

Nella fase finale del progetto, i partner hanno organizzato la sfilata conclusiva che si terrà il 10 dicembre 2022 al Popilia Country Resort di Pizzo (VV) e che vedrà protagonisti gli abiti ideati e realizzati dai partecipanti ai corsi formativi “DISEGNO DI MODA CON STRUMENTI MULTIMEDIALI” e “SARTORIA, TAGLIO, CUCITO E MODELLISMO”.

All’evento, inoltre, parteciperanno la stilista emergente Gisella Pavone e l’Accademia di Moda New Style al fine di promuovere le eccellenze calabresi provenienti dal settore della moda e dell’artigianato.

Sarà inoltre presente il Centro Ascolto ARIEL che nel corso della serata sensibilizzerà sul tema della violenza di genere.

I capi che sfileranno sono il prodotto finale dei corsi di formazione targati TABITA; corsi di grande successo che hanno dato la possibilità a numerose giovani donne di godere di una formazione gratuita e professionalizzante a 360° sul modo del giornalismo, della comunicazione e della moda, volta in particolare all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, inoccupati, oppure a rischio di dispersione scolastica.