Giustizia, Potenti, La Rosa e Palamara parlano di “Lobby & logge” a Roma il 14 Dicembre

Il prossimo 14 Dicembre 2022, alle ore 19.00, presso l’Angie’s Restaurant, Piazza Mignanelli, 21a, in Roma, si terrà un dibattito sul volume “Lobby & logge. Le cupole occulte che controllano “il sistema” e divorano l’Italia”, di Alessandro Sallusti e Luca Palamara, edito da Rizzoli. L’incontro è promosso e organizzato da AperiNet, gruppo di networkers attivo nella Capitale, giunto al secondo appuntamento di AperiBook, una rassegna dedicata alla presentazione di libri. Ne parleranno con Luca Palamara, Anna La Rosa (Giornalista), Manfredi Potenti (Senatore, membro della Commissione Giustizia e responsabile del Dipartimento giustizia e antimafia della Lega – Salvini Premier, Toscana). Moderatore dell’incontro sarà Gianni Maiellaro, co-founder di AperiNet.

Dopo l’uscita nel 2021 de “Il Sistema. Potere, politica, affari: storia segreta della magistratura italiana”, già divenuto caso editoriale, politico e giudiziario, Alessandro Sallusti e Luca Palamara tornano a sviscerare il “Sistema”, la ragnatela di intrecci oscuri che, secondo gli autori, da sempre avviluppa imprenditori, faccendieri, politici, alti funzionari statali, uomini delle forze dell’ordine e dei servizi segreti, giornalisti e, naturalmente, magistrati. Entità che decidono se avviare o affossare indagini e processi e che, come scrive Sallusti, «usano la magistratura e l’informazione per regolare conti, consumare vendette, puntare su obiettivi altrimenti irraggiungibili, fare affari e stabilire nomine propedeutiche ad altre e ancora maggiori utilità. Per cambiare, di fatto, il corso naturale e democratico delle cose».