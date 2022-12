In Sud Sudan ci sono oltre 9 mila sfollati

Nello stato del Sud Sudan le violenze continuano ad aumentare, la povertà è in continua crescita, più della metà della popolazione vive grazie agli aiuti umanitari, molti bambini non riescono ad arrivare ai 5 anni di vita.

Sono 9.100 gli sfollati per via di recenti violenze che si sono consumate nel Sud Sudan, come riferisce l’ufficio dell’Onu per il coordinamento degli Affari umanitari (Ocha). Una notizia che è stata riportata dalla BBC, che assieme all’Ocha, ha lanciato un appello in cui viene richiesto di cessare urgentemente questi reati, che ogni giorno vanno a colpire la popolazione sudanese.

Lo stupro viene usato come arma di guerra, ogni giorno vengono registrati episodi di violenza sessuale, in aumento i sequestri di donne e bambini, alla lista si aggiungono le morti dei civili, tra i quali sono innumerevoli i feriti.

“La comunità umanitaria in Sud Sudan è sconvolta dalla continua violenza che ha un impatto devastante sulla vita e sui mezzi di sussistenza di donne, uomini e bambini: quelli vulnerabili già colpiti dalla terribile situazione umanitaria nel Paese soffrono di più”, questo è quanto ha dichiarato Peter Van der Auweraert, coordinatore umanitario ad interim dell’Onu in Sud Sudan (Fonte: ansa.it ).

