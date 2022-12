Latina, la scala è troppo stretta. I Vigili del Fuoco evacuano un paziente dalla finestra

I Vigili del Fuoco sono intervenuti la mattina dell’8 dicembre in supporto dei sanitari del 118. Era necessario trasportare una persona in ospedale ma la scala a chiocciola interna all’abitazione era troppo stretta per poter essere percorsa con la barella. I Vigili del Fuoco, allora, con impiego di un automezzo speciale e utilizzando tecniche di derivazione SAF (Speleo Alpino Fluviale) hanno evacuato il paziente dalla finestra e lo hanno consegnato alle cure dei sanitari.

