USA, borsa rimbalza su settore tech, aumento richieste sussidi disoccupazione

10:25 – L’indice S&P 500 guadagna terreno, sostenuto dal settore tech ed energetico, mentre l’aumento delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione ha indicato un rallentamento del mercato del lavoro.

Intorno alle ore 17,10 italiane, il Dow Jones guadagna 185,17 punti, o lo 0,56%, a 33.781,71, l’S&P 500 scambia in rialzo di 21,21 punti, o dello 0,51%, a 3.953,87, e il Nasdaq avanza di 118,95 punti, o dell’1,07%, a 11.076,87.

Dieci degli 11 principali settori dell’S&P 500 scambiano in rialzo, spinti dal balzo dell’1,5% del settore tech.

Il settore energetico scambia in rialzo dello 0,6% grazie all’aumento dei prezzi del greggio in seguito all’allentamento delle misure contro il Covid-19 in Cina e al ritardo di alcune petroliere che trasportavano greggio russo. La maggior parte delle mega-cap tech e dei titoli ‘growth’ – come Apple, Nvidia e Amazon.com – guadagnano tra l’1,4% e il 3,4%. Salesforce scivola dopo che Baird ha tagliato il rating del titolo a “neutral”, mentre Rent The Runway balzata del 45,6% dopo aver alzato le proprie previsioni per i ricavi del 2022. (Fonte Reuters)