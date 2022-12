Allerta arancione per maltempo in più zone e calo delle temperature

08:10 – La Protezione Civile, già da ieri sera, ha emesso un’allerta pioggia e temporali sulla regione Sardegna e sulle regioni del Centro Italia, con la previsione di un’estensione della perturbazione nella giornata di oggi in direzione Merdione. Il week end è quindi a rischio forti precipitazioni e forte maltempo in quasi tutta la Penisola, in base al bollettino diramato sarebbero 10 le regioni interessate direttamente dal cattivo tempo.

L’Allerta arancione è sostanzialmente prevista in Umbria, Lazio, Sardegna, Toscana, Abruzzo. Nei giorni della settimana entrante i meteorologi segnalano la neve ad alta quota e un calo delle temperature su tutto il territorio.

Federica Romeo