California, una violenta tempesta di neve colpisce il nord dello Stato

Nelle ultime ore, negli Stati Uniti, una violenta tempesta di neve ha colpito il nord della California dove, nella maggior parte del territorio, sono caduti 30 cm di neve e 3.000 abitanti sono rimasti senza energia elettrica. Sulla Sierra Nevada sono attesi fino a un metro e mezzo di neve, con rischio di valanghe. Molte città sono in emergenza. Sconsigliato di mettersi in viaggio; un tratto della Highway 89, l’autostrada che attraversa la California, è stato chiuso al traffico. Alle nevicate si è aggiunto anche il forte vento, 100 km orari. Dalle previsioni pare che la tempesta, da domani, potrebbe spostarsi verso Colorado e Wisconsin, per poi raggiungere venerdì la Florida. (Fonte rainews.it)

(Foto di repertorio)