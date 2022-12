Migranti. Bari, arrivata in porto Humanity 1

A bordo ci sono 93 minori di cui 67 non accompagnati

(DIRE) Bari, 11 Dic. – Ha attraccato nel porto di Bari la Humanity 1, la nave della Ong tedesca con a bordo 261 migranti – molti dei quali provenienti da Camerun, Egitto, Siria, Costa d’Avorio – tra cui ci sono 93 minori di cui 67 non accompagnati. La stessa Ong ha reso noto, in un tweet, che molte delle persone a bordo sono state “brutalmente picchiate”. Regione Puglia e Asl di Bari hanno messo a punto un piano sanitario e di protezione civile per gestire l’arrivo dei profughi dopo il vertice che si è tenuto in prefettura ieri.

Sulla banchina dello scalo portuale ci sono i volontari della Croce rossa che è in contatto con il personale sanitario imbarcato per coordinare eventuali necessità di ricovero o esami specialistici. Il piano sanitario prevede tre diversi livelli. Il primo riguarda la messa in allerta dei presidi ospedalieri, il secondo prevede più specificamente l’intervento di due ambulanze del servizio emergenza territoriale 118 e il terzo comporta l’allerta del dipartimento di prevenzione che, in collaborazione con gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf) e Cri, provvederà ad effettuare i tamponi antigenici rapidi (con Poct) per l’identificazione precoce di casi positivi al coronavirus.

Il Policlinico di Bari ha predisposto l’intervento, oltre alla centrale operativa del 118, di personale medico dedicato ad eventuali emergenze pediatriche. La Protezione civile garantirà supporto tecnico e logistico fornendo dispositivi di protezione individuale, guanti, tute e maschere oltre che acqua e beni di prima necessità. (Adp/ Dire) 10:14 11-12-22