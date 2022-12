PNRR. Gentiloni: finora non ci sono ritardi, le modifiche solo se giustificate

“Non è una grana ma una strepitosa occasione di crescita”

(DIRE) Roma, 11 Dic. – “Sul PNRR fin qui non ci sono ritardi, il governo Draghi ha rispettato tutti gli obiettivi e il governo Meloni ha confermato l’intenzione di mantenere la tabella di marcia”. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, parlando a ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3. “Questa roba del Pnrr- ha aggiunto- cerchiamo di non vederla come una grana ma come una strepitosa occasione per questo Paese. Per cogliere questa occasione ci vuole uno sforzo tremendo ma l’Italia ha l’opportunità dopo molti e molti anni di darsi una scossa”. Ancora: “Sono stati erogati finora 137 miliardi di cui 64 solo all’Italia.

Quindi c’è una grande responsabilità, il successo di questa operazione dipende molto dall’Italia. Il mio invito non all’Italia ma a tutti i governi è spingere sull’acceleratore. Corriamo il più veloce possibile e nel frattempo discutiamo con Bruxelles delle possibili correzioni.

I due paesi che in termini assoluti riceveranno più quattrini, Spagna e Italia, sono quelli che hanno avuto il tasso di assorbimento di fondi europei più lento. Ma questa non è una sventura e non è un caso se l’algoritmo che distribuisce queste risorse ha premiato proprio questi due paesi”. Quindi, insiste Gentiloni, “spingere è la parola chiave.

Stiamo parlando di 40 miliardi l’anno per 5 anni. Come facciamo a ridurre il debito senza rilanciare la crescita? E questo è il piano che ci consente una politica espansiva. Altre risorse non le abbiamo. L’unica strada per la crescita in Italia è il Pnrr” (Tec/ Dire) 15:47 11-12-22