Rimini. Tenta di rubare una borsa ad una donna e aggredisce due agenti: arrestato

Nella serata del 07 Dicembre 2022 personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano di 31 anni, per il reato di tentata rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. Alle ore 19 circa di Mercoledì, una volante veniva inviata in Viale Principe Amedeo in quanto al Numero di Emergenza 112 – NUE era arrivata una chiamata nella quale veniva segnalata una rapina ai danni di una donna.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, notavano una donna visibilmente scossa e due ragazzi che cercavano di bloccare un terzo soggetto responsabile poco prima di aver tentato di strappare con violenza la borsa alla donna facendola cadere a terra.

Nonostante l’arrivo degli agenti, il soggetto poneva in essere un atteggiamento refrattario al controllo di Polizia fino ad opporre resistenza spintonandoli e strattonandoli.

In considerazione dei fatti accaduti il soggetto veniva accompagnato presso gli uffici della Questura e tratto in arresto. Notiziato il P.M. di turno, ne disponeva la traduzione presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo previsto nella mattinata odierna. Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Rimini/articolo/13106395e5e4b2caa657816448