Autonomia. Zaia: Italia si dia una regolata o fallirà

(DIRE) Venezia, 12 Dic. – Zaia: “Questo paese porta i libri in tribunale se non si dà una regolata. Glielo dice un amministratore che ha visto l’evoluzione dei bilanci pubblici. Finiamola con l’atteggiamento da Gattopardo perché si va a finire male, serve un po’ di responsabilità”.

Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oggi a ‘Restart’, su ‘Rai 2’. “L’autonomia funziona in Germania, in Svizzera, in Gran Bretagna, la fantasia delle secessioni dei ricchi deve concludersi”, aggiunge. (Fat/ Dire) 18:20 12-12-22