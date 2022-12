DL Rave. Gasparri (FI): Bene richiamo esplicito a droghe

(DIRE) Roma, 12 Dic. – “Apprezzo molto che il governo sia intervenuto con una norma sul tema dei rave party, per regolare eventi che spesso vengono organizzati in aree remote del Paese, proprio per evitare controlli, nel disordine totale e con gravi danni per le comunità”. Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo in discussione generale sul Dl Rave. “Forza Italia ha contribuito a sgomberare il campo da eventuali equivoci, a definire meglio la tipicità del reato.

Abbiamo condiviso totalmente che il richiamo alle sostanze stupefacenti fosse esplicito. Noi vogliamo combattere anche la diffusione della droga, perché la musica è un diritto di tutti, ma eventi con musica e droga sono un abuso intollerabile – ha aggiunto – Negli anni passati abbiamo dovuto impedire i tentativi falliti di legalizzazione. In questa legislatura mi sembra che i numeri non lascino spazio a tentativi del genere, e per questo la maggioranza di centrodestra dovrà impegnarsi per una normativa positiva sul tema della lotta alle droghe, spiegando i danni che derivano dall’uso delle sostanze stupefacenti. In Italia esiste già una norma che consente a un tossicodipendente condannato fino a sei anni di uscire dal carcere se però va in una comunità a disintossicarsi. Usiamo di più una legge che può ridare a tanti ragazzi una speranza e un futuro.

Questo decreto sui rave party è un primo passo e ci consente dunque di riproporre fin dall’inizio della nostra attività parlamentare la necessità di una legislazione più severa in materia di uso di droghe, che punti al recupero e alla prevenzione, non per reprimere in maniera ottusa, ma per restituire la vita a tante persone”, ha concluso Gasparri. (Vid/ Dire) 15:27 12-12-22