Iran. Gelmini: Orrore senza fine, Italia e UE prendano posizione durissima

(DIRE) Roma, 12 Dic. – “In Iran l’orrore non ha fine: un secondo manifestante, Majidreza Rahnavard, è stato giustiziato a Mashhad. È stato condannato, dopo aver subito torture, con l’accusa di ‘guerra contro Dio’: Ma in quel Paese sono le autorità clerico-politiche che hanno dichiarato guerra alle nuove generazioni, che chiedono soltanto libertà e diritti.

Non possiamo più restare a guardare: l’Italia e l’Unione Europea devono prendere subito una posizione durissima. Non basta più solidarizzare con i manifestanti, perché nel frattempo i manifestanti vengono giustiziati”. Così in una nota Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione. (Vid/ Dire) 15:58 12-12-22