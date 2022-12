Manovra. Gasparri: Condizionata da energia e guerra, sosteniamo nostre priorità

(DIRE) Roma, 12 Dic. – “La manovra per due terzi è condizionata dal caro energia e dalla guerra che in questo momento risultano prioritari, ma i nostri obiettivi legislativi non verranno accantonati. Continueremo a batterci per le pensioni minime, per la decontribuzione finalizzata all’assunzione dei giovani, per il potenziamento degli organici e quindi per una maggiore sicurezza, per la tutela delle famiglie e per tutti quei temi che sosteniamo da sempre e fanno parte del nostro programma.

Confidiamo nel fatto che il prossimo anno non ci sia il bisogno di dedicare così tanto spazio ai temi che risultano oggi giorno prioritari”. Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri intervistato in Senato sulla manovra. (Com/Sor/ Dire) 18:03 12-12-22