Qualità vita. Unterberger (Svp): Bolzano seconda ma 69^ su condizione femminile

(DIRE) Roma, 12 Dic. – “Nell’annuale classifica del Sole 24 ore, la Provincia di Bolzano primeggia in tutti gli indicatori sulla qualità della vita con un’eccezione che colpisce, quella sul benessere delle donne”. Così in una nota la senatrice della SVP e Presidente del Gruppo per le Autonomie, Julia Unterberger. “Per il quinto anno consecutivo la nostra Provincia si piazza al secondo posto della classifica generale.

Tuttavia, secondo questa rivelazione, pur registrando i migliori dati sull’occupazione femminile e su quella delle giovani donne, la nostra provincia è soltanto 69esima nell’indicatore sulla parità di genere. A decretare questo dato, il fatto che siamo ultimi in Italia per laureate nel 2021, per amministratrici d’impresa nel 2020 e penultimi per numero di imprese femminili registrate al 30 settembre 2022.

Bisogna allora analizzare con attenzione le ragioni di questo dato, per capire quali interventi politici e amministrativi servono per primeggiare anche su questo fronte”. (Vid/ Dire) 16:29 12-12-22