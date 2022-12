Reggio Calabria, arriva in città la festa di Natale più magica che esista

Mercoledì 21 Dicembre i Crazy Toons e Role & Roll ti invitano a celebrare l’arrivo di Yule partecipando al primo Ballo del Ceppo a Reggio Calabria.

Le porte dell’Accademia del Tempo Libero si apriranno per voi alle ore 21, permettendovi di entrare nelle atmosfere della più famosa scuola di magia del mondo! Ad aspettarvi ci saranno professori, alunni e ospiti del castello di Hogwarts, con un programma interattivo di attività e festa che parte dallo Smistamento fino ad arrivare all’estrazione del vincitore della serata, direttamente dal Calice di Fuoco.

Un ballo non sarebbe tale se non fosse pieno zeppo di musica e danze! Durante la serata ci sarà la possibilità di ballare i passi del Ballo del Ceppo, per poi scatenarsi al ritmo delle canzoni dei cartoni animati che abbiamo sempre amato, con il concerto dei Crazy Toons.

È un evento a tema, adatto ad adulti e bambini, non abbiate timore di indossare la divisa della vostra casa o il vestito che preferite!

Per informazioni, contattaci su Instagram o Facebook: @crazytoonsliveband e @role.roll

Comunicato Stampa