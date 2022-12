Riyad (SAU), Simone Alessio vince il World Taekwondo Grand Prix Final 2022 e viene eletto atleta dell’anno dalla federazione mondiale

Simone Alessio, atleta in forze al G.S. VV.F. Fiamme Rosse, sale sul gradino più alto del podio anche nell’ultima tappa del Grand Prix Series, svoltasi a Riyad – in Arabia Saudita – il 9 e 10 dicembre 2022.

L’atleta dei Vigili del Fuoco, dopo aver vinto le tappe di Roma e Parigi ed aver conquistato l’argento in quella di Manchester, è riuscito a dominare anche il Grand Prix dei Campioni, quello che vede affrontarsi i migliori sedici atleti del ranking Olimpico per ogni categoria di peso.

La strada verso il trionfo è iniziata nella giornata di venerdì quando l’azzurro ha sconfitto in successione il saudita Ali Mabrouk Almabrouk, negli ottavi di finale, per 2 round 0 (R1 5-0, R2 7-2), l’uzbeko Nikita Rafalovich, nei quarti di finale, per 2-1 (R1 7-1, R2 4-5, R3 2-2) e lo statunitense Carl Alan Nickolas, in semifinale, per 2-0 (R1 5-2, R2 8-6).

In finale, contro il coreano Geon-woo Seo, Simone ha dovuto mettere in campo tutte le sue doti difensive e di contrattacco per arginare un avversario che si è portato fin dal primo momento all’attacco, con un’azione intensa e frenetica. Vinto il primo round per 11-8 e perso il nettamente secondo, l’atleta delle Fiamme Rosse è riuscito a ritrovare concentrazione e determinazione nel terzo round, riuscendo a vincerlo per vantaggio tecnico, sul punteggio finale di 8-8.

Oltre la vittoria, a fine giornata è arrivato un ulteriore riconoscimento da parte dalla WT – la Federazione mondiale di taekwondo – che lo ha eletto “atleta maschile dell’anno” grazie ai fantastici risultati ottenuti in questa stagione agonistica.