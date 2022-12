Salute. Oggi è la Giornata Internazionale della copertura sanitaria universale

(DIRE) Roma, 12 Dic. – Si celebra oggi, sotto l’egida dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la Giornata internazionale della copertura sanitaria universale. È stata istituita nel 2017 con l’obiettivo di “assicurare una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età”. ‘Costruiamo il mondo che vogliamo: un futuro sano per tutti’ è lo slogan della Giornata commemorata dall’Organizzazione mondiale della sanità, che invita le persone, le comunità e le organizzazioni di tutto il mondo ad agire e ad essere consapevoli dell’importanza di una copertura sanitaria universale e di sistemi sanitari forti e autosufficienti. La copertura sanitaria universale implica che tutte le persone e le comunità abbiano accesso, senza alcuna discriminazione, a servizi sanitari nazionali completi, adeguati, tempestivi e di qualità, da stabilire in base alle esigenze e a medicinali sicuri, efficaci e convenienti.

Garantisce inoltre che l’uso di questi servizi non esponga gli utenti a difficoltà finanziarie, in particolare le persone vulnerabili. Comprende tutti i servizi sanitari essenziali: dalla promozione della salute alla prevenzione, dalla riabilitazione alle cure palliative. Ogni anno i sostenitori della copertura sanitaria universale lavorano per informare i milioni di persone che attendono ancora di avere accesso alla salute, per difendere i risultati raggiunti finora, per invitare i leader mondiali a investire maggiormente nella salute e, al tempo stesso, per incoraggiare impegni che aiutino ad avvicinare il mondo al raggiungimento della copertura sanitaria universale entro il 2030. (Fde/ Dire) 16:45 12-12-22