Ho Chi Minh City. Bambina di 5 anni difende sua madre durante una rapina

Il 27 Novembre nel quartiere Thong Nhat della città di Bien Hoa a Dong Nai, vicino a Ho Chi Minh City, in Vietnam, le telecamere di sorveglianza hanno catturato il momento in cui una coraggiosa bambina di 5 anni si è difesa da un uomo che stava cercando di derubare sua madre. L’uomo ha brandito un coltello che poi ha usato per pugnalare la madre al collo, prima di rubarle lo smartphone.

L’uomo, allertato dalla presenza dei residenti sulla scena del crimine accorsi in loro soccorso, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è fuggito lasciandosi dietro il motorino.

Dopo due giorni di ricerche, la polizia ha arrestato N.Q.V., 26 anni. V. era appena uscito di prigione l’anno scorso per rapina.

c.s. – Giovanni D’Agata