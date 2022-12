Innovazione. Bernini: Italia può essere protagonista in ambiti industriali alta tecnologia

(DIRE) Roma, 13 Dic. – “La ricerca applicata ha bisogno di un salto di qualità, o di una adeguata regia nazionale. Penso ad alcune priorità di politica industriale al centro della competizione geopolitica, identificate chiaramente dalla Commissione Europea ma anche dagli Stati Uniti e dagli altri grandi attori globali, come i semiconduttori, le batterie, le biotecnologie, l’aerospazio.

Dobbiamo mantenere la leadership e rafforzarla sempre di più. Potremo giocare un ruolo da protagonisti in questi ambiti industriali ad alta tecnologia, che richiedono oggi una maggiore attenzione di altri per la loro importanza internazionale, solo attraverso un investimento adeguato sulla ricerca applicata e sulle infrastrutture di ricerca. Dobbiamo partire dai nostri punti di forza e rafforzarli”.

Così Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca, intervenuta questo pomeriggio alla Camera, in Commissione Attività produttive, per l’audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero in materia di ricerca applicata. (Adi/ Dire) 16:23 13-12-22