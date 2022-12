“Svolta storica fusione nucleare” nuove prospettive dopo un esperimento in California

Gli Stati Uniti d’ America annunciano ufficialmente, quanto “sibilato” ieri dal loro Presidente Joe Biden, e cioè il successo di un esperimento che ha permesso un guadagno di energia. A dare conferma la segretaria al dipartimento americano per l’Energia Jennifer Granholm, che ha spiegato la svolta sulla fusione nucleare.

Per la prima volta nella storia del nucleare, gli scienziati hanno replicato la riproduzione dei processi che si verificano incessantemente dentro i nuclei delle stelle. L’ esperimento effettuato in California si è servito dell’ utilizzo di ben 192 laser ad alta energia in pochi miliardesimi di secondo. Ma ci vorranno 30 anni perché sia realtà di uso comune.

Gli Stati Uniti hanno mosso quindi “i primi passi verso una fonte di energia pulita che potrebbe rivoluzionare il mondo”.

FMP