19:20 – Twitter sta lavorando a un aggiornamento software che mostrerà il vero stato del tuo account, così saprai chiaramente se sei stato “bannato”, il motivo per cui è successo e come eventualmente fare ricorso. Così il suo nuovo proprietario, l’imprenditore multimiliardario Elon Musk sul suo profilo ufficiale, avverte delle modifiche che a brevissimo giro saranno introdotte su Twitter. Migliaia i twitt in risposta degli utenti, molti dei quali avevano avuto problemi e non erano riusciti ad ottenere una risposta esauriente (come spesso accade).

Federica Romeo