Udine. Ruba l’incasso del datore di lavoro per giovare alle slot machines: denunciato dalla Polizia

Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia di Stato in forza alle Volanti della Questura udinese hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per furto un cittadino pakistano 45enne.

Domenica sera una l’equipaggio di una Volante interveniva in una sala slot nei pressi della stazione ferroviaria di Udine, dove un cliente, particolarmente molesto nei confronti degli altri giocatori, continuava a fumare all’interno, nonostante i ripetuti richiami del gestore: gli agenti, trovandolo in stato di ebbrezza alcolica, lo sanzionavano per ubriachezza e gli intimavano l’allontanamento dalla zona della stazione per 48 ore.

Ieri, nella tarda mattinata, si presentava in Questura il titolare di un distributore di carburante cittadino, per denunciare il patito furto dell’incasso da parte di un neo assunto, rivelatosi lo stesso uomo sanzionato la sera prima dagli agenti, un cittadino pakistano 45enne, senza fissa dimora!

L’attività esperita permetteva ai poliziotti, che nel frattempo avevano rintracciato lo straniero, sempre nei pressi della stessa sala slot, in violazione quindi dell’allontanamento intimatogli, di appurare che lo stesso aveva in effetti rubato il giorno prima 1400 euro di incasso, parte contenuta in una cassa parte all’interno della colonnina self service del distributore, servendosi delle chiavi trovate in ufficio, e si era recato a giocare alle slot machines, perdendo peraltro la maggior parte del denaro.

Lo straniero è stato, al termine degli atti, denunciato per il furto e sanzionato per aver violato l’ordine di allontanamento dalla zona della stazione, mentre al datore di lavoro venivano riconsegnati una minima parte del maltolto, 185 euro, le chiavi dell’ufficio ed uno smartphone “di servizio”. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Udine/articolo/122063988fdc92457081018132