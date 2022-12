Cultura. I Bronzi di Riace raccontati dal loro restauratore

(DIRE) Reggio Calabria, 14 Dic. – A 50 anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, uno dei più grandi tesori archeologici rinvenuti in Italia, e a 40 anni dall’esposizione delle due statue al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, la Regione Calabria e la Film Commission Calabria celebrano i due guerrieri in bronzo con un nuovo docufilm Memories ‘Bronzi di Riace, il tesoro ritrovato’ co-prodotto con 42° Parallelo. Presentato in anteprima a Reggio Calabria, nell’Aula Fortugno del Consiglio regionale della Calabria, dall’assessore regionale Rosario Varì, delegato agli attrattori culturali, il docufilm ripercorre attraverso una narrazione del loro ultimo restauratore, Cosimo Schepis, le emozioni di chi ha contribuito a restituirli ad una nuova fruizione al pubblico di tutto il Mondo.

Il progetto cinematografico rientra nell’impegno profuso dalla Regione Calabria in occasione del 50esimo del ritrovamento delle due statue e andrà in onda su RaiPlay pubblicato dalla mezzanotte del 15 dicembre e in onda su Rai3 venerdì 16 dicembre alle 23:10 circa. Ad arricchire il racconto trascinando lo spettatore, come una sorta di moderna Alice nel Paese delle Meraviglie, in un vortice in cui la realtà e il fantastico si fondono, c’è la giovanissima attrice Swamy Rotolo, vincitrice del David di Donatello come miglior protagonista per il film ‘A Chiara’ di Jonas Carpignano. Alla conferenza di presentazione in Consiglio regionale presenti anche la vicepresidente della Regione con delega alla Cultura Giusy Princi, il vicepresidente del Consiglio regionale Pierluigi Caputo, il commissario di Calabria film commission Antongiulio Grande, il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria Carmelo Versace e il prefetto Massimo Mariani. (Mav/Dire) 16:51 14-12-22