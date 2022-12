DL Ministero. Via libera aula Senato con 88 si e 62 no

(DIRE) Roma, 14 Dic. – L’aula del Senato ha approvato in via definitiva la conversione del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. I si’ sono stati 88, i no 62, nessun astenuto. Il provvedimento muta la denominazione e le attribuzioni di alcuni Ministeri: il Ministero delle imprese e del made in Italy sostituisce il Ministero dello sviluppo economico; il Ministero delle politiche agricole e forestali è ridefinito Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sostituisce il Ministero della transizione ecologica; il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili è ridenominato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero dell’istruzione è ridenominato Ministero dell’istruzione e del merito. (Vid/ Dire) 17:32 14-12-22